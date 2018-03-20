Afrin’den sonra gözler bu noktaya çevrildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Operasyonda şimdi gözler Tel Rıfat'a çevrildi. Tel Rıfat, 2016 yılında YPG/PYD'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolüne girmişti.

Türkiye’nin IŞİD’e karşı düzenlediği Fırat Kalkanı operasyonu sırasında kontrol altına aldığı Mare ilçesinin karşısında bulunan Tel Rıfat, ÖSO’nun da öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. ÖSO komutanları tarafından Afrin’in ele geçirilmesinin ardından yapılan açıklamalarda Tel Rıfat’a düzenlenecek olası operasyon için Türkiye’den talimat beklendiği vurgusu yapıldı.

Tel Rıfat, 2016 yılının Şubat ayın YPG/PYD’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ele geçirilmişti.

REJİME BAĞLI GÜÇLER TEL RIFAT YAKININDA KONUŞLANDI

Öte yandan bölgeden gelen son bilgilere göre, daha önce Cinderes, Raco ve Afrin şehir merkezi başta olmak üzere stratejik öneme sahip yerleşimlere gelerek YPG’nin yanında yer alan Esad destekli milislerin de Tel Rıfat yakınlarında rejim kontrolündeki Kafar Nubl ve Zahra kasabalarına yerleştiği belirtiliyor. Bu güçlerin, hafif ve ağır zırhlı araçlara sahip olduğu da gelen iddialar arasında.

3 BİN 603 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar toplam 46 askerimiz şehit oldu. TSK’nın açıkladığı bilgilere göre, operasyon kapsamında toplam 3 bin 603 terörist de etkisiz hale getirildi.

MENBİÇ ÇIKMAZI

Öte yandan Türkiye ile ABD arasında yaşanan Menbiç gerginliği ise devam ediyor. SDG kontrolünde olan Menbiç bölgesinde 2000 kadar ABD askeri bulunuyor. IŞİD’e karşı kurulan ABD liderliğindeki koalisyon komutanlarının sürekli ziyaret ettiği bölge şu anda SDG’nin “kalesi” olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı Menbiç’e de uzatacağının sinyallerini vermesinin ardından bölgede bulunan ABD askerlerinin durumu iki ülke ilişkilerini adeta bir çıkmaza götürüyor. ABD, Menbiç’teki askerlerini geri çekmeyeceğini açıklarken, Türkiye’den ise ABD ile anlaşıldığı ve askerlerin bölgeden çekileceği yönünde açıklamalar geliyor.

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Türkiye ile Menbiç konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığının altı çizildi. Son olarak Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning tarafından yapılan açıklamada, “Afrin’de askeri bir gücümüz bulunmuyordu ancak Menbiç’te personelimiz var ve açıkça belirttik ki onları çekmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Buna karşılık olarak El Cezire’ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, ABD ile Menbiç konusunda genel bir anlaşmaya varıldığını ve bunun uygulanmasını beklediklerini açıkladı.

Şimdi dünyanın gözü Tel Rıfat ve olası bir Menbiç operasyonunun iki ülke ilişkilerine nasıl etki edeceğine çevrilmiş durumda.

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