Afrin’le ilgili bomba Esad iddiası!

Terör örgütü YPG/PYD'li teröristlerin Halep'te sahip olduğu bazı mahalle ve bölgeleri Suriye ordusunun kontrolüne devrederek Afrin'e doğru yola çıktığı iddia edildi. Masdar'ın iddiasına göre, bu hamle terör örgütü ile Suriye rejimi arasında yapılan Afrin anlaşması doğrultusunda geldi. Öte yandan bölgeden gelen son haberlerde; Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı güçlerin TSK'nın uyarı amaçlı topçu atışıyla geri çekildiğini duyuruldu

Suriye rejimi yanlısı Al Masdar’ın iddiasına göre, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG/PYD, Halep şehir merkezinde sahip olduğu bazı mahalleleri Suriye ordusuna bırakarak bölgeden çekildi ve Afrin’e doğru yola çıktı. Masdar’ın iddiasına göre, bu hamle terör örgütü ile Suriye rejimi arasında yapılan Afrin anlaşması doğrultusunda geldi.

Konuyla ilgili Suriye’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TSK BOMBALADI ESAD GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberinde, Suriye hükümetine destek veren güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığı iddia edildi. Ankara terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG’ye Şam yönetiminin destek olacağı iddialarına çok sert tepki göstermişti.

Dün akşam saatlerinde Afrin'e ilerlemeye rejim yanlısı güçlerin TSK’nın uyarı amaçlı topçu atışıyla geri çekildiğini duyuruldu.

RUSYA’DAN ‘KÜRTLERLE GÖRÜŞÜN’ ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün, Afrin'le ilgili çok önemli bir çağrıda bulundu. Lavrov, Suriye hükümetine “Afrin'de Kürtlerle görüşmeye başlayın” çağrısında bulundu.

“Suriye'deki dış güçler Suriye hükümetiyle temas kurmalı” diye konuşan Lavrov, “Suriye'nin bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği” çağrısını da yineledi

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