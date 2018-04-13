AGİT açıkladı! ‘Azerbaycan’daki oyların yarıdan fazlası geçersiz’

Azerbaycan'daki seçimlerle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. AGİT, İlham Aliyev'in yüzde 86 oy aldığı ilan edilen seçimde ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini ve oyların yarıdan fazlasının geçersiz olduğunu açıkladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT), seçim raporunda; sandıkların oy kullanım işleminden önce dolu olduğu, seçimin birçok kuralının gözardı edildiği gözlemleri yer alırken, gözlemcilerinin oyların yarıdan fazlasını geçersiz bulduğunu da bildirdi. Sendika.Org’un haberine göre AGİT, muhalefet tarafından boykot edilen seçimin, hiçbir gerçek rekabet ve yarış olmaksızın, sınırlandırılmış bir siyasi iklimde, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden yasal düzenlemeler altında yapıldığını da kaydetti.

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SEÇİM 6 AY ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Azerbaycan'da devlet başkanlığı seçimi, sonbaharda olması gerekirken İlham Aliyev'in kararıyla 6 ay önceye çekilmişti. Muhalefet bu adımın muhalefetin kampanya süresini kısaltmak ve seçim güvenliği önlemlerini engellemek amacı taşıdığını söylemiş ve boykot ilan etmişti.

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Azerbaycan resmi makamları, seçimlere katılımın yüzde 74,5 olduğunu, Aliyev'in de geçerli oyların yüzde 86'sını aldığını açıklamıştı. Aliyev, 2003 yılında ölen babası Haydar Aliyev'in yerine görev gelmiş, 2009 yılında bir düzenleme ile sınırsız sayıda cumhurbaşkanlığı seçimine katılma hakkını elde etmişti.