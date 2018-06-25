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AGİT’in kritik seçimle ilgili ön raporu açıklandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, OHAL'in getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.

android-time 15:26 25 Haziran 2018
Haberler Dünya
AGİT’in kritik seçimle ilgili ön raporu açıklandı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, OHAL'in getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.

Reuters’ın geçtiği son dakika haberine göre AGİT seçim gözlem heyeti tarafından hazırlanan ön raporda, “Seçim kampanyasının koşulları eşit değildi. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi, resmi ve özel basın kuruluşlarının yayın akışında (kampanyalarına) çok fazla yer vermesi de dahil olmak üzere birçok yersiz avantajdan faydalandı” denildi.

Olağanüstü halin getirdiği yetkilerle toplanma, ifade ve basın özgürlüğünün sınırlandığına dikkat çeken AGİT gözlemcileri, “Vatandaşlar buna rağmen seçim kampanyası ve seçimlere yüksek sayılarda katılarak demokrasiye bağlılıklarını göstermişlerdir” denildi.

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Son güncelleme: android-time 15:2725.06.2018
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