Akılsız aşık kovdurdu… Hostese evlilik teklifi etti, ortalık karıştı

Çin'de bulunan China Eastern Airlines isimli havayolu şirketi ilginç bir tartışmanın fitilini alevledi. Bir ay önce uçuş sırasında evlilik teklifi alan ve sadece birkaç dakika sevgilisine sarılan hostes, "yolcuların güvenliğini riske attığı" gerekçesiyle işten kovuldu.

Çin’de ilginç bir tartışma yaşanıyor… Bundan tam bir ay önce China Eastern Airlines isimli havayolu şirketinde görevli bir hostes, görev sırasındayken hayatının şokunu yaşadı; uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı bir anda uçağın ön tarafına geçip dizlerinin üzerine çöktü ve evlenme teklifi etti.

Uçağın kalkmasından 30 dakika sonra yaşanan olay sırasında hostes utangaç bir şekilde teklifi kabul etti ve çift birbirine sarılarak bu mutlu anı kutladı. Bu sırada söz alan hostes, bütün yolculara bu ana tanık oldukları ve alkışladıkları için teşekkür etti. Yaşanan bu olayın ardından ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Yerel basın şirketin, genç kadını evlilik teklifi dolayısıyla kovduğunu okuyucularına duyurdu. Şirketin, hostesin mesai sırasında sorumsuzca davrandığı ve insanların hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle kadını kovduğu açıklandı. Şirket, “Özel hayatın ulu orta yaşanması bazı yolcularda rahatsızlık yarattı. Ayrıca hostes, yolcuların güvenliğini tehlikeye attı” açıklamasını yaptı.

Şirketin bu açıklamasının ardından Çin’de sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar şirketin kararını canice diye yorumlarken, bazı Çinliler özel hayatın işe karıştırılmaması gerektiğini söyledi.