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‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!

Sadece arama ve mesajlaşmanın mümkün olduğu ‘akılsız’ telefon satışları, geçen yıl dünya genelinde yüzde 5 arttı. 'Dijital detoks uzmanı' Tanya Goodin sonucu, "İnsanlar teknolojiden kaçıyor" şeklinde yorumladı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:03 11 Eylül 2018
Haberler Dünya
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Sadece arama ve mesajlaşmanın mümkün olduğu ‘akılsız’ telefon satışları, geçen yıl dünya genelinde yüzde 5 arttı. 'Dijital detoks uzmanı' Tanya Goodin sonucu, "İnsanlar teknolojiden kaçıyor" şeklinde yorumladı.

İngiltere’de yayın yapan The Independent gazetesinin haberine göre geçen yıl dünya genelinde ‘sadece arama yapabilen’, eski model cep telefonlarının satışlarında yüzde 5 artış oldu.

Habere göre, aynı dönemde akıllı telefon satışlarındaki artış sadece yüzde 2’de kaldı.

The Independent, satışlardaki artışa gerekçe olarak “İnsanlar bağlantılarını koparmaya ve daha huzurlu olmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.

Haberde, insanlarda teknolojiden kaçınmaya yönelik bir eğilim bulunduğu ifade edilirken, gazeteye konuşan ‘dijital detoks uzmanı’ Tanya Goodin, “Bu sonuca şaşırmadım. Yazılım şirketleri göz bebeklerimizi ekranlara yapıştırmak için ellerinden geleni yaparken, biz yavaş yavaş akıllı telefonları kapatmanın buna bir ara vermek anlamına geleceğini anlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Son güncelleme: android-time 10:1211.09.2018
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