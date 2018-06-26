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Aldatılan iki kadından inanılmaz intikam

İngiltere'de iki kadın, daha önce sevgili oldukları adam tarafından aldatılınca sıra dışı bir intikam yöntemi seçti.

android-time 12:59 26 Haziran 2018
Haberler Dünya
Aldatılan iki kadından inanılmaz intikam
İngiltere'de iki kadın, daha önce sevgili oldukları adam tarafından aldatılınca sıra dışı bir intikam yöntemi seçti.

İngiltere’de Rianna Brand isimli kadın, sevgilisi Asa Holman’ın bir partide başka bir kadının telefon numarasını aldığını görünce intikam planları yapmaya başladı.

Holman’dan ayrılan Brand, adamın eski sevgilisi Sally ile iletişime geçti. İkili birlikte olduklarını sosyal medyada duyururken, bu durumu duyan Brand, birlikte yaşamaya başlayan iki kadının kapısına gitti.

Rianna Brand ve Asa Holman

Rianna Brand ve Asa Holman

İkisinden de ayrıldığı için çok pişman olduğunu söyleyen Brand, kendisini affetmelerini ve üçünün bir ilişkiye başlamalarını önerdi. İki kadın bu teklifi reddederken, eski sevgililerini aldatan adam amacına ulaşamamış oldu.

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Kadınların, Brand’le aralarında geçen konuşmaları sosyal medya paylaşmasıyla ortaya çıkan olay, kısa sürede viral oldu.

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