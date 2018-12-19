Alev silahları, uzay roketleri derken… Musk çılgın projesini açtı

Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle otomobil ve uzay teknolojilerine damga vuran iş adamı Elon Musk, bu kez Boring şirketiyle 'çılgın' bir projeye imza attı. Musk, Los Angeles trafiğini bitirmek için tasarladığı tünelin açılışını yaptı.

Son dönemde özel hayatında zor günler geçiren ve bu durum yönettiği şirketlere de yansıyan ABD’li girişimci Elon Musk, kötü günleri geride bırakmış görünüyor.

Tesla ile otomotiv sektöründe SpaceX ile ise uzay teknolojileri alanında birçok projeye imza atan Musk, 2016’da kurduğu Boring Company şirketiyle de ilginç projeler geliştiriyor.

Geçtiğimiz aylarda alev silahı tasarlayan şirket sipariş rekoru kırarken, Musk bu kez Los Angeles trafiğine çözüm bulmayı hedeflediği ‘çılgın’ tünel projesinin açılışını yaptı.

İlk olarak 10 Aralık’ta yapılacağı açıklanan tören yaklaşık 1 hafta gecikse de, Musk’ın oldukça keyifli olması dikkat çekti.

Törende 1.8 kilometrelik tüneldeki ilk test sürüşü de yapıldı. Bir platform aracılığıyla tünele giren Tesla marka araç, geçişi başarıyla tamamlayarak tünelin diğer ucundan çıktı.

Musk şehrin birçok noktasına inşa etmek istediği tünellerle, trafik ışıkları ve virajların olmadığı bir ortamda araç trafiğinin önüne geçilebileceğini savunuyor. Açılışı yapılan bu tünel ise projenin test aşamasındaki ilk örneği olarak öne çıkıyor.