‘Aleyhimize plan yapıyorlar’

Emekli Koramiral Can Erenoğlu ve emekli Tümgeneral Cumhur Evcil Kıbrıs’ta artan gerilimi SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Erenoğlu ve Evcil, “Türkiye, KKTC’nin bağımsızlığından ve garantörlüğünden vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmeli” dedi. Hem Türkiye hem KKTC’nin çıkarlarının korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Son dönemde Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor… Önceki hafta Türk araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Türkiye'ye ait Güzelyurt Sahası'nda çalışma yaparken Yunan donanmasına bağlı bir fırkateyn tarafından taciz edildi. Donanmamız tacizci gemileri kovaladı. Geçen hafta ise Yunan karasularının 6 milden 12 mile çıkarılmasına ilişkin hazırlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hazırlandığı açıklanmıştı. Ancak bu kararname iki ülke arasında gerilime neden olacağı için Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, tarafından geri çekilmişti.

DENİZ KUVVETLERİ ETKİLİ

Emekli Koramiral Can Erenoğlu, Özel Harp Dairesi'nin kurucusu, Kıbrıs gazisi emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, Doğu Akdeniz'deki gerilimin vahim sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin son dönemde kışkırtıcı eylemlere imza attığını söyleyen Erenoğlu, “Barbaros Hayreddin Paşa ve Fatih araştırma gemilerimizin bölgede faaliyette bulunması tepki gösterici politikalardan etki yaratacak politikalara geçildiğini ve Deniz Kuvvetlerimizin bölgedeki hak ve menfaatlerimizin korunmasında yalnız bırakılmayacağını göstermektedir. Deniz Kuvvetleri dış politikanın en güçlü uygulama aracıdır. Deniz Kuvvetleri her türlü gerginliğe karşı caydırıcılığını üst düzeyde muhafaza ettiğini kanıtlamıştır. Türkiye, hem kendi hem de KKTC'nin güvenliği, çıkarları açısından KKTC'nin bağımsızlığından ve garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmeli. Aleyhimize planlar yapılıyor” dedi.

EVCİL PAŞA'DAN UYARI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tarafları görüşmeye çağırdığını belirten emekli Tümgeneral Evcil, alınması gerekli önlemleri şöyle sıraladı:

– İki kesimlilik bozulamaz, Türkler ve Rumlar bir arada yaşamaya zorlanamaz.

– Adanın yüzde 37,68'ine tekabül eden KKTC topraklarının bir metrekaresinin terki kabul edilemez, Türkler göçe zorlanamaz.

– Ada açıklarındaki hidrokarbon yatakları iki toplumun ortak iradesinde olmalı.

– Ada toprakları hiçbir ülkeye tahsis edilemez, yabancı ordular adada konuşlandırılamaz.

– Ada askerden arındırılacaksa, önce İngiliz üsleri kapatılıp, üs bölgeleri KKTC ve Rum Kesimi arasında taksim edilmelidir.

– Rumlara peşkeş çekilen 660 bin dönüm Osmanlı Türk Vakıf malları sahiplerine iade edilmelidir.

Emekli Koramiral Can Erenoğlu açıkladı

TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE NELER YAPMALI?

Emekli Koramiral Can Erenoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neler yapması gerektiğini şöyle sıraladı:

– Doğu Akdeniz'de önümüzdeki dönemde gerginlik artarak kaosa dönüşebilecektir. Bu bağlamda Türkiye, hem kendi hem de KKTC'nin güvenliği ve çıkarları açısından KKTC'nin bağımsızlığından ve garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmelidir.

– Türkiye, ulusal çıkarlarının korunması açısından bir an önce Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge alanını ilan etmeli ve bölgede bulunduracağı her an her göreve hazır olacak muharip unsurlarla oldu-bittilere asla izin vermemelidir.

– Kıbrıs bir deniz ve hava üssü olarak elde edilebilecek en iyi yerdir ve Ortadoğu ile ön Asya'nın anahtarıdır. Bu nedenle KKTC'de en kısa sürede bir deniz üssü, bir müddet sonra da hava üssü tesis etmelidir.

– Bu üslerin tesisi hem KKTC'nin egemenliğinin hem de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve kollanması ile araştırma ve sondaj gemilerimizin yakından korunması, deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması ve kriz bölgelerinde en kısa sürede varlık gösterilerek caydırıcılığın sağlanmasına olanak sağlayacaktır.

Yeni görüşme umudu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in ara bölgedeki konutunda cuma günü bir araya geldi. Liderler arasındaki görüşmede Kıbrıs'taki son durum değerlendirildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ile ilgili raporu, 30 Ekim Salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Jane Lute ile 31 Ekim Çarşamba günü bir araya gelecek. Bu buluşma ve rapor, 2017'de İsviçre'de yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç alınamamasının ardından yeni görüşmeler için “umut” olarak nitelendiriliyor.