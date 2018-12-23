Aliyev’in kızları Londra’da 403 milyon TL’ye ev aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın iki kızının yatırımı büyük ses getirdi. Satışa “kara para aklama riski” taşıdığı gerekçesiyle izin verilmedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki kızı Leyla ve Arzu Aliyeva'nın, İngiltere'nin başkenti Londra'da 60 milyon sterlin (yaklaşık 403 milyon TL) değerinde konut satın almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Leyla ve Arzu Aliyeva'nın, 2015'te Londra'nın en pahalı semtlerinden sayılan Knightsbridge'de 59.5 milyon sterline iki lüks daire satın alıp 3 milyon sterlin harcayarak daireleri birleştirmeyi planladıkları açıklandı.

Guardian Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu satın alma işlemi ile Aliyev ailesinin İngiltere'deki milyonlarca sterlin değerindeki emlaklarına bir yenisi eklenecekti.

Olay, ailenin satın alma işlemi için görevlendirdiği avukat Khalid Sharif'e açılan davada ortaya çıktı. Sharif, kara para aklama ile ilgili gerekli kontrolleri yapmadığını itiraf etti.

Mahkeme Sharif'e 85 bin sterlin ceza kesti. Satın alma işlemine “ciddi ölçüde kara para aklama riski” taşıdığı gerekçesiyle izin verilmedi.