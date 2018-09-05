Alman bakandan Türkçe tweet

Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleşirecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara’ya yola çıkmadan önce mesajlarını Türkçe tweet atarak, sosyal medya üzerinden verdi. Türkiye ile Almanya’nın ekonomik ilişkilerinin önemine vurgu yapan Maas, insan hakları konusunda kaygılı olduklarını vurguladı. Maas, Türkiye'de ilk ziyaretini TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a gerçekleştirdi.

Maas, Türkçe attığı tweet dizisinde şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye büyük bir komşunun ötesinde, Almanya´nın da önemli bir partneridir. İlişkilerimizi daha da iyileştirmek için güçlü bir iradeye sahibiz. Türkiye seyahatimle buna katkıda bulunmak istiyorum.

Türkiye bir komşudan fazla. Aynı zamanda önemli de bir partnerdir. Bilhassa insan hakları gibi bazı gelişmelerin biyi kaygılandırdığı sır değil. bunanla ilgili de konuşacağım.

şunu unutmamalıyız; Türkiye olan insani ilişkilerimiz o kadar yoğun ki, ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çok sıkı çalışmaya devam etmeliyiz.”