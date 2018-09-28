Alman basınından şok talep: O davet iptal edilsin

Alman Bild gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın ziyaretini manşetine taşıdı. 'Erdoğan islamcı işaretle Almanya‘yla alay etti' başlığını kullanan Bild, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'a çağrıda bulundu ve "Erdoğan onuruna verilecek daveti iptal edin“ yazdı.

Alman basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine olumsuz yorumlarla yaklaşırken en ağırı Bild‘den geldi.

Bild, kapak sayfasında “Almanya‘da yılın en tartışmalı ziyaretçisi Berlin‘e geldi. Ve hemen provokatif bir işaretle (Rabia‘yı kastediyor) kışkırtmada bulundu“ sözlerini kullandı ve bu akşamki cumhurbaşkanlığı ziyafetinin iptalini talep etti.

‘KIŞKIRTICILIK YAPIYOR’

Yazının devamı tam sayfa olarak 2. sayfada yer aldı. Üst başlıkta Erdoğan‘ın Müslüman Kardeşler selamı verdiği öne sürülürken, başlıkta ise ‘Bizim Steinmeier işte bu islamcıyı ağırlıyor’ ifadeleri kullanıldı.

Yazıda ise, Erdoğan‘ın daha Berlin‘e ayak basar basmaz bu şekildeki bir selamla kışkırtıcılık yaptığı öne sürüldü.

Bild şöyle devam etti:

“Bu tam anlamıyla bir provokasyon. Batı değerlerine ve demokrasiye karşı bir eylem. Bugün Erdoğan en yüksek seviyede ağırlanacak. Oysa o ülkesinde insan haklarını ayaklar altına alıyor.“

Bild, birçok kişinin ziyafete katılmayı reddettiğini ve listenin güçlükle dolduğunu belirterek, Steinmeier‘dan davetin iptalini talep etti.

Erdoğan‘ın dün 3500 polis tarafından korunduğu, 700 polisin de cuma günü ayrıca geleceği vurgulandı.

‘ZİYAFETE GEREK YOK’

Christian Stenzel isimli köşe yazarı da, Cumhurbaşkanı Steinmeier’a, davetin iptal edilmesi çağrısı yaptı ve, “Erdoğan‘ın ülkemize ayak basar basmaz Müslüman Kardeşler’in işaretini vermesi, bizim değerlerimizden ne kadar nefret ettiğini en net şekilde göstermiştir. Türk insani en iyi geleceği hak ediyor. İki ülke birbirine daha çok yakınlaşmalı. Ancak başkalarının özgürlüğünü ayaklar altına alanlar için böyle bir onur ziyafetine gerek yoktur“ diye yazdı.