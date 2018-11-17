Alman istihbaratına İstanbullu başkan

İstanbul doğumlu terör uzmanı Sinan Selen, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcısı olacak. Daha önce Berlin ile Ankara arasındaki ortak dili sağlamaya çalışan Selen'in atanmasıyla, 'aşırı sağa göz yummakla suçlanan' teşkilat tarafından kamuoyuna önemli bir sinyal verilecek.

Alman Focus Dergisi'nin haberi, Berlin'deki hükümet çevrelerince doğrulandı. Başkan Thomas Haldenwang'ın yanına güçlü bir isim olarak gelen Sinan Selen, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2000 yılında Federal Asayiş Dairesi'ne giren Selen, burada başarıları ile dikkat çekti. 2006 yılında, Köln merkez tren garında bombalı araçla saldırı düzenlemek isteyen iki Lübnanlı aşırı islamcının yakalanmasında büyük rol oynadı.



BERLİN-ANKARA ARASINDA ÇALIŞTI

Sinan Selen'in kurumdaki son görevi ise İçişleri Bakanlığı'nda, Global Terörizmle Mücadalede Ulusal ve Uluslararası Ortak Çalışma grubuna liderlik etmekti. Burada, aşırı islamcılıkla ilgili danışmanlık görevi yürüttü ve buna ek olarak da, Berlin'le Ankara arasındaki farklı yaklaşımları çözmek için aracılık görevi üstlendi. Uluslararası terör konusunda Türkiye'nin Berlin nezdinde görüştüğü kişi oldu.

YENİ BAŞKANIN HEDEFLERİ

BfV'nin başkanlığına atanan Thomas Haldenwang ise dün basının karşısına çıktı. Haldenwang özellikle, Maassen döneminde aşırı sağa göz yumulmasına karşı yeni bir umut olarak görülüyor.

Yeni başkan ve yardımcısının, özellikle daha önce ihmal edilen Almanya İçin Alternatif Partisi'ne (AfD) dikkat edeceği vurgulandı.