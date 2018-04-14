Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Alman polisinden Türk gencine şiddet

Almanya’nın Una kentinde yaşayan Türk vatandaşı Fatih Karabulut, arabada oturduğu sırada polisler tarafından araçtan indirilerek dövüldüğünü ileri sürdü. Karabulut, Alman polisinin kendisine uyguladığı şiddetten şikâyetçi olacağını söyledi.

android-time 00:27 14 Nisan 2018
Haberler Dünya
Alman polisinden Türk gencine şiddet
Almanya’nın Una kentinde yaşayan Türk vatandaşı Fatih Karabulut, arabada oturduğu sırada polisler tarafından araçtan indirilerek dövüldüğünü ileri sürdü. Karabulut, Alman polisinin kendisine uyguladığı şiddetten şikâyetçi olacağını söyledi.

Almanya'nın Una kentinde yaşayan 28 yaşındaki Türk vatandaşı Fatih Karabulut Köln kentinde maruz kaldığı polis şiddetinden şikâyetçi olacağını söyledi.

“ARABAYA YAPIŞTIRDILAR”

Gece saat 01.30 sıralarında Köln kentinde park halindeki arabasında oturduğunu söyleyen Karabulut “Polis arabadan inmemi ve ellerimi arabaya koymamı söyledi. Niye, diye sorduğumda bana benden şüphelendiklerini söylediler. Bir şey yapmadığımı söyledim arkama bakmadan ellerimi arabaya yaslamamı söyleyerek arabaya yapıştırdılar” dedi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Arabasında Türk bayrağı olduğunu üzerinde de askeri üniforma olduğunu söyleyen Karabulut “Polis üzerimi ararken edep yerlerime temas edince hey dedim sadece. Bunun üzerine 6 polis üzerime çullandı. Vurmaya başladılar. Gözüme ve kulağıma biber gazı sıktılar. Daha sonra karakola götürdüler ”şeklinde konuştu.

Karakolda istemesine rağmen su bile verilmediğini söyleyen Fatih Karabulut hastaneye gidip rapor alacağını söyledi. İHA

Son güncelleme: android-time 00:2914.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar