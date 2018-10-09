Almanya, ‘bozkurt’u yasaklıyor

Avusturya’nın bir süre önce aldığı, el işaretleriyle siyasi semboller yapma yasağı Almanya'ya sıçradı... El işareti yasağı için Alman makamlar harekete geçti.

ktidardaki Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Parti (CDU) iç politika uzmanı Christoph de Vires, ülkede “bozkurt işareti olarak bilinen parmak sembollerinin gösterilmesinin” yasaklanmasını talep etti. De Vires, “Ben açıkça, bu Türk milliyetçi ve ırkçı organizasyonun sembolü olan işaretin yasaklanmasından yanayım. Faşizmin, insanları hor gören ya da tehdit algısı uyandıran her türlü yüzü toplumumuz için tehlikedir” dedi. Bu açıklamaya destek Sol Parti'den geldi.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen yaptığı açıklamada, “Bozkurtların bu selamı, Almanya'da da yerleşen büyük bir aşırı sağcı ve anayasal düzen karşıtı bir organizasyonun işaretidir, yasaklanmalıdır” diye konuştu.

Avusturya, 1 Mart 2019'dan itibaren bu işaretlerin kullanımını yasaklamıştı. Almanya'nın da bu işaretlerin kullanımına hapis cezası getirmesi bekleniyor. Aynı şekilde rabia ya da islamcıların diğer işaretlerinin de yasaklanması bekleniyor.

BOZKURT İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bozkurt işareti’nin 1991 Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Bakü’de Ebulfeyz Elçibey’in düzenlediği mitingde bir milyon insanın Milliyetçi Hareket'in sembol ismi Alparslan Türkeş’i “Bozkurt” işaretiyle selamlaması sonrası ortaya çıktığı sanılsa da Tarihi araştırmalarda bu sembolün Türklere budist kültüründen geçtiği yazılmaktadır.

Bu sembol Türk hakanları tarafından başarı anlamına gelen bir zafer işaretidir. Batıya göç eden, Hun, kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti Soy belirtir olarak yani “Ben Türküm” manasında da kullanmışlardır

Bu sembole 10. yüz yıl İranlı Şair Firdevsinin Şeyhnamesinde de dahi rastlanmaktadır. Türk kadınların minyatürünün yer aldığı bu eserde Bozkurt işareti yapan kadınlar resmedilmiştir.

Çin de bulunan çıkarılan eserlere bakıldığında. Bozkurt İşareti yapan Türk hakanı Heykeli ilgi çekicidir.. Bozkurt işaretinin, İslamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde, Türk hakanlarının zafer işareti olduğu, mağaralarda bulunan 6.yüzyıla ait “Türk hakanı heykeli” ile apaçık anlaşılmıştır.

OBAMA BİLE YAPMIŞTI

Günümüzde ABD başta olmak üzere pek çok ülkede liderler ve çeşitli tanınmış isimler bu işareti yapıyor. Bu işareti yaptıklarında; güç, bağlılık, hakimiyet ve mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Milliyetçi Hareket'in sembol ismi Alparslan Türkeş’i “Bozkurt” işaretiyle selamlamasının ardından bu efsane sembol Türk milleti tarafından da benimsenmiş, kullanılmıştır. Alparslan Türkeş bozkurt işaretinin anlamını şu sözlerle anlatır: “Serçe parmak Türk’tür, şu işaret parmağı da İslam’dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız…” demiştir.

Bu hareketi yapanlar arasında ABD’nin eski başkanı Barack Obama da yer alıyor.