Almanya bu iğrenç olayı konuşuyor… Öz çocuğunu para için sattı

Almanya, son yılların en korkunç davasıyla haftaya başladı. Freiburg'ta yaşayan Berrin T. isimli bir kadın kendi öz oğlunu internet üzerinden cinsel ilişkiye girmesi için pazarlamasının ortaya çıkmasının ardından başlayan duruşmada kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Almanya, ülkenin belki de en iğrenç ve insanlık dışı davasını izliyor… Almanya’nın güneyinde bugün başlayan dava ülke basınının yanı sıra uluslararası kamuoyunda da gündem oldu. Kendi öz çocuğunu cinsel ilişkiye girmek için zorlayan ve pedofillere para karşılığında veren Berrin T. (48) ve üvey babası Christian L. (39) bugün hakim karşısına çıktı. Freiburg’da görülen duruşmada iki zanlı çocuğa cinsel saldırı, fuhuşa zorlama ve pedofiliden suçlandı.

Çocuğu darknet olarak da bilinen derin internette pazarladıkları ortaya çıkan çiftin 2 yıl boyunca bunu gizlediği ve şu an 9 yaşında olan çocuğun fiziksel ve psikolojik olarak çok büyük zarar gördüğü belirtildi. Christian’ın pedofili suçundan daha önce ceza aldığı açıklanırken, 2017 yılının Eylül ayında bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmada sanal bir seks çetesinin de bu ikiliyle birlikte yakalandığı belirtildi.

Mahkemede konuşan Christian L., Berrin T.’yi suçlarken duruşma sırasında cani anne bir açıklama yapmadı. Çocuğun avukatı Katja Ravat, “Umarım bu korkunç olayda anne motivasyonunu anlatır. Anne, üvey babanın hapisten çıkmamasını istiyor” dedi. Almanya’da korkunç olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada 9 yaşındaki çocuğun koruyucu aileye verildiği açıklandı.

Duruşmada, korkunç çiftin küçük çocuğa kız kıyafetleri giydirerek zorla fotoğraf ve video çekimi yaptığı ortaya çıkarken