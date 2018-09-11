Almanya Hilal’i arıyor… 19 yıldır tek bir iz yok

Almanya'nın Hamburg kentinde 17 Ocak 1999 günü evine döndüğü sırada kaybolan 10 yaşındaki Hilal Ercan için yeniden arama operasyonu başlatıldı.

13 yıl sonra pazartesi günü yeniden başlayan çalışmalara 50'ye yakın polis katıldı. Ekipler Altona'daki Millet Parkı'nda dozerlerle ve özel ekipmanlarla arama yaptı.

2005’teki arama çalışmaları bir tanığın ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Bir dönem Hilal'in ailesinin evinde oturan Dirk A. isimli adam, küçük kızı öldürüp parka bir torba içinde gömdüğünü itiraf etmişti.

Yaşları 6 ile 15 arasında değişen yedi çocuğa yönelik birçok cinsel saldırıdan ceza alan Dirk A., daha sonra bu itirafını geri çekti. Polis de o dönem, aramalardan bir sonuç alamadı.

Kısa süre önce polisin kurduğu özel bir birim olayı devraldı ve halktan bu olayı aydınlatmak için yardım istedi. Ve sürpriz bir tanık Hilal'in cesedinin gömüldüğü yeri tarif etti. Bu 2005'te aranan bölge olan Altona'daki parktı.

Çalışmalarda henüz bir bulguya ulaşılamazken, Hilal’in ailesi ve bölge halkı polisten gelecek haberi bekliyor.