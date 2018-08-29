Almanya ile Türkiye arasında kurtarma paketi diyalogu

ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında Almanya'nın yardım seçeneklerini değerlendirdiğini yazdı. Ancak Reuters'a konuşan Alman hükümet kaynakları gündemlerinde böyle bir planın olmadığını söyledi.

Wall Street Journal’ın Almanya muhabiri Bojan Pancevski’nin kaleme aldığı haberde gazeteye konuşan Avrupalı yetkililerin birkaç seçenek üzerinde durduğu ifade ediliyor ve “Her ne kadar Türkiye’ye finansal yardım düşüncesi henüz sadece fikir aşamasında olsa da, Euro Bölgesi krizi döneminde uygulanan koordineli bir kurtarma paketi dile getirilen seçenekler arasında” deniyor.

Habere göre gündeme gelen diğer yardım seçenekleri ise kamu bankaları tarafından proje yeni bazlı kredilerin açılması veya doğrudan ikili yardım anlaşmalarıyla kaynak aktarılması olarak sıralanıyor.

“Belin Türkiye’de ekonomik bir çöküşün Avrupa’ya da sıçramasından, Orta Doğu’da yeni bir istikrarsızlık unsuru haline gelmesinden ve Kuzey’e doğru yeni bir göç dalgasını tetiklemesinden endişe ediyor” denen haberde, ismini açıklamayan Alman yetkililerin yorumları da yer alıyor.

“BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK”

Wall Street journal’a konuşan bir Alman yetkili “Türkiye’yi istikrarlı hale getirebilmek için ciddi çaba gösteririz. Başka bir seçeneğimiz yok” diyor. Ancak yine gazeteye konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, bir kurtarma paketi için görüşmelerin yürütüldüğüne dair iddiaları yalanlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün gerçekleştirdiği Fransa ziyaretinin de anımsatıldığı haberde diğer Avrupa ülkelerinin de Almanya’nın kaygılarını paylaştığı ifade ediliyor.

Fransa Maliye Bakanı dün yürütülen temasların ardından Türkiye’nin ekonomisini onarma çabalarını desteklemenin Avrupa açısından önemli olduğunu söylemişti. Yayımlanmasının ardından, ismini vermeyen bir Alman hükümet yetkilisi haberle ilgili Reuters’a bir açıklama yaptı. Yetkili, “Türk lirasının hızlı değer kaybıyla kriz yaşayan Türkiye’ye mali yardım paketi sağlamayı düşünmüyoruz. Bu konudaki posizyonumuzda bir değişiklik yok” dedi.