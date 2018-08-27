Almanya sokaklarında yabancı avı!

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ırkçılar sokaklarda yabancı avına çıktı. Yakalanan yabancılar dövüldü. Bazıları esir alınırken bazıları da tehdit edildi. Olayları bastırmak için çevre kentlerden polis takviyeleri istendi. Alman Hükümeti, "Yabancı kökenlilere karşı sürek avı kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Almanya’nın Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşın, bir Irak'lı ile bir Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sokaklarda “yabancı avı” başlatıldı. Aşırı sağcılar, sokakta yakaladıkları yabancılara saldırdı.

EĞLENCE YERİNDE KAVGA

Her şey, cumartesi gecesi geç saatlerde kentte düzenlenen bir şenlikte iki grup arasında kavga çıkmasıyla başladı. Kavgada yaralanan 28, 33 ve 35 yaşlarındaki üç kişi hastanelik oldu. Bıçaklandığı belirlenen 35 yaşındaki bir Alman, hastanede can verdi. Ölen kişinin bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi ancak bu doğrulanmadı. Olaydan kısa süre sonra yabancı karşıtlığından prim yapma peşindeki aşırı sağcı AFD Partisi 100 kişiyle bir protesto gösterisi düzenledi.

VEKİLDEN, “SOKAĞA İNİN” ÇAĞRISI

AFD milletvekili Arkus Frohnmaier, twitter hesabından bir mesaj atarak ortamı daha da gerginleştirdi. Bir anlamda halkı, yabancıları linç etmeye çağıran Frohnmaier, “Bir devlet vatandaşını koruyamıyorsa, insanların sokağa dökülüp kendini koruma hakkı vardır. Bu gayet basit bir şey. Ölüm saçan bıçaklı göçmenleri durdurmak bugün vatandaşlık görevidir. Saldırıya uğrayan senin baban, oğlun, kardeşin de olabilirdi” dedi.

“KAOTIC CHEMNITZ” SOKAĞA İNDİ

Bu ırkçı mesaj başlı başına bir sorunken, sahneye “Kaotic Chemnitz“ adlı aşırılar grubu çıktı. Bu gruptan, “Kentimizin kime ait olduğunu gösterelim“ diye başlattığı çağrıya kısa sürede yüzlerce kişi katıldı ve kent merkezinde toplananların sayısı 1000'i buldu. “Yabancıları burada istemiyoruz”, “Siz, bize ait değilsiniz”, “Yabancılar dışarı“, “Halk biziz“ sloganları atan grup sokaklarda terör estirmeye başladı ve önlerine gelen yabancılara saldırdı. Bazı yabancılar darp edildi, bazıları elleri kolları tutularak hareketsiz hale getirildi ve küfürler edildi.

SOLCULARDAN ANTİ-FAŞİST EYLEM

Bunun üzerine kentteki solcular da karşı gösteri düzenledi. “Kentimizde aşırı sağa ve faşizme geçit vermeyeceğiz“ diyen ve aşırı sağcıların saldırılarını protesto eden göstericilerle, aşırı sağcıların karşı karşıya gelmesini polis güçlükle önledi. Bu arada, 22 ve 23 yaşlarındaki biri Iraklı, biri Suriyeli iki kişinin cinayet nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.

HÜKÜMET: SÜREK AVI KABUL EDİLEMEZ

Olaylar büyürken Alman Hükümet Sözcüsü Stefften Seibert, “Sorumlular adalete teslim edilecek ve bu olayları polisimiz tüm gücüyle aydınlatacak. Chemnitz'den gelen bazı görüntülerin hukuk devletimizde bir yeri olamaz. Hükümet ve demokrasiye inanan siyasetçiler olarak kamuoyuna şunu açıkça söylememiz gerekiyor; Yabancı kökenli insanlara karşı sürek avı ya da sokakta kin ile nefret amaçlı bir araya gelmeler, kin ve nefret yayma girişimleri asla kabul edilemez. Hükümet olarak bu davranışları sert şekilde kınıyoruz ve toplumumuzda asla yeri olmadığını vurguluyoruz“ dedi.

HER YERDEN POLİS TAKVİYESİ

Olayların bastırılması için çevre kentlerden ve federal polis düzeyinde yardımlar gelirken, Federal İçişleri Bakanlığı da, tüm güçleriyle her şeyi kısa sürede çözeceklerini duyurdu. Kentin SPD'li Belediye Başkanı Barbara Ludwig, olayların çok ürkütücü olduğunu belirterek, “Bir grubun kentin sokaklarına inip insanları tehdit etmesi korkunç bir şey” dedi. Olaya Saksonya Eyaleti Başsavcılığı el koydu ve tüm sorumlularla ilgili soruşturmayı genişletti.

İki yıl önce kurulan, Aşırılıkla Mücadele Merkezi Özel Birimi de (ZESA) olayları aydınlatmak için göreve başlatıldı. Bazı aşırı sağcıların “Heil Hitler“ diye nazi selamı verdikleri de belirtildi.