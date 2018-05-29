Almanya Solingen’e ağlıyor… Çavuşoğlu da anmaya katıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı dört kişi Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamış, saldırıda Mevlüde Genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. Irkçı saldırıda hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Merlel ile birlikte anma törenlerine katıldı.

Almanya’nın Solingen kentinde beş Türk’ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 25’inci yıldönümü dolayısıyla Çarşamba günü anma törenleri düzenleniyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf’daki anma törenine Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Maas ve Çavuşoğlu, Düsseldorf’daki törenin ardından Solingen’deki anma törenine de katılacak. İki bakan da, 29 Mayıs 1993’te Genç ailesinin oturduğu binanın aşırı sağcılar tarafından kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş Türk’ün anısına dikilen anıtın önünde birer konuşma yapacak.

Dusseldorf’ta bir araya gelen liderler ve Genç ailesi açıklamalarda bulundu. Merkel ve Çavuşoğlu ile birlikte anma törenine Mevlüde ve Durmuş Genç katıldı.

5 yıl önce Solingen’de yaşanan acının izleri halen tazeliğini koruduğunu ifade eden Merkel, “Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm’ün, Hatice’nin, torunlarınız Hülya ve Saime’nin ve yeğeniniz Gülistan’ın acılarını hiç bir söz ve özür telafi edemez. 25 yıl uzun bir zaman olmasına rağmen ailedeki acı ve eksiklik devamlı olarak kalacaktır. Bundan dolayı da sizle en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum” dedi.

Merkel, “’Bundan sonra Almanya’da kalmaya devam edecek misin?’ sorusu yönetildi. Sizin cevabınız bize insanlık adına örnek oldu. Siz kin beslemediniz, tam tersine anlayış ve barış yönünde hareket ettiniz. İnsanlık dışı bir saldırı karşısında siz insanlıkla karşılık verdiniz. Bundan dolayı sizi hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Evinize dönük yapılan kundaklama girişimi bütün ülkeyi sarstı ve uyandırdı. Tek kişinin yaptığı bir olay değildi” ifadesini kullandı.