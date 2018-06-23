Almanya: Türkiye kuralları ihlal ediyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sol Parti milletvekili Hunko’nun AGİT seçim gözlemcisi olarak Türkiye’ye alınmamasının uluslararası kuralların ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık seyahat yasağının kaldırılması için uğraşıyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran seçimlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi ekibinde yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun Türkiye'ye girişine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye’yi uluslararası kuralları ihlal etmekle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uyguladığı seyahat yasağının “söz verdiği kurallarla bağdaşmadığını” söyledi. Sözcü, Türkiye'nin AGİT'in gönderdiği gözlemci heyetine müdahale etmesini eleştirerek, böyle bir durumda “ev sahibi ülkenin gözlemci ekibinin bileşenleri konusunda hiçbir şekilde etki sahibi olmaması” gerektiğini aktardı.

Türkiye’nin Hunko'ya karşı uyguladığı seyahat yasağının kaldırılması için AGİT ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten sözcü, AGİT’in de Almanya'nın da kendi duruşlarını “Türk tarafına açık bir şekilde” ifade ettiklerini söyledi.

AGİT’ten Türkiye'ye çağrı

Konuyla ilgili AGİT Parlamenter Asamblesi de bir açıklama yaptı. Biri Alman, diğeri İsveçli iki milletvekilinin Türkiye’ye alınmamalarının eleştirildiği açıklamada, “AGİT Parlamenter Asamblesi, iki seçim gözlemcisinin girişlerinin, iddiaya göre geçmişte sarf ettikleri siyasi görüşleri nedeniyle reddedilmesi konusunda üzüntülerini ifade ediyor” denildi.

Türkiye'nin almış olduğu karar nedeniyle “hayal kırıklığına uğradıklarının” aktarıldığı açıklamada, “karar uluslararası seçim gözlemi grubunun işlerini olumsuz etkileyebilir” denildi. Açıklamada, her ülkenin kendi topraklarına girecek insanları kendisinin belirleme hakkının olduğu belirtilirken Türkiye’nin daveti üzerine oluşturulan seçim gözlemcisi grubunun görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada AGİT’in seçim gözlemi uygulamasına göre gözlemcileri davet eden ev sahibi ülkenin gözlemci heyetine karışma hakkının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca “Türk makamlarının AGİT Parlamenter Asamblesi gözlemcilerine gerekli desteği sağlayacaklarını umut ediyoruz” denilerek Türkiye'ye çağrı yapıldı.

Ne olmuştu?

Türkiye, 24 Haziran’da gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Türkiye’ye gidecek AGİT seçim gözlemcisi heyetinde yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko ile İsveç Yeşiller Partisi milletvekili Jabar Amin’in Türkiye’ye girişine izin vermemişti.

Hunko, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, AGİT gözlemcisi olarak Ankara’ya gitmek üzere Viyana’dan uçağa bindiğini, kendisine giriş izni verilmediği bilgisini alınca uçaktan indiğini söylemişti. Hunko, Türkiye'nin seyahat yasağına gerekçe olarak “terör destekçiliği suçlamasının” sunulduğunu belirtmişti. Nisan 2017'de yapılan anayasa değişiklik referandumu sırasında Avrupa Konseyi’nin seçim gözlemcisi olan Hunko, Diyarbakır'daki oy verme ve sayılma işlemleri sırasında polisin engellemeleriyle karşılaştıklarını savunmuştu.

İsveç milletvekili Amin de yaptığı açıklamada, İstanbul’da havalimanında pasaport kontrolü sırasında ülkeye giriş yasağı olduğunu öğrendiğini, polis memurlarının pasaportunu aldıklarını ve “talimatın yukarıdan geldiği” bilgisini verdiklerini ifade etmişti.