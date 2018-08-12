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Almanya’da bir garip olay: Sincap gözaltına alındı

Almanya'nın Karlsruhe kentinde, bir adamın peşine düşen yavru sincap polis tarafından yakalandı. Polisin Karl-Frederich adını verdiği sincap takip sırasında yorgunluktan uyuyakalınca, bir hayvan koruma merkezine götürüldü. Sincaplar, yardıma ihtiyaç duyduklarında insanların peşine düşebiliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 07:52 12 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Almanya’da bir garip olay: Sincap gözaltına alındı
Almanya'nın Karlsruhe kentinde, bir adamın peşine düşen yavru sincap polis tarafından yakalandı. Polisin Karl-Frederich adını verdiği sincap takip sırasında yorgunluktan uyuyakalınca, bir hayvan koruma merkezine götürüldü. Sincaplar, yardıma ihtiyaç duyduklarında insanların peşine düşebiliyor.

Karlsruhe Polis Sözcüsü Christina Krenz, İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine, sincapların annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak gördükleri bir kişiye odaklanabildiklerini söyledi. Krenz, polisten yardım isteyen kişinin “kendisini tehdit altında hissettiğini” belirterek, “Bazen korkutucu olabiliyorlar” dedi.

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Polis daha sonra yavru sincabın battaniyeye sarılı olarak uyurken ve şırıngayla beslenirken fotoğraflarını yayımladı. New York’ta geçen Temmuz’da New York Brooklyn’deki Prospect Park’ta “alışılmadık derecede saldırgan” bir sincap bir hafta içinde beş ziyaretçiye saldırmıştı. 2016’da da İngiltere’nin Cornwall kentinde altı sincap tarafından ısırılan üç yaşındaki bir çocuk kanlar içinde kalmıştı.

Son güncelleme: android-time 07:5412.08.2018
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