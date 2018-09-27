Almanya’da Erdoğan alarmı: İki maç iptal edildi, bir polise casusluk soruşturması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldıktan ve bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra bugün Almanya'ya geçecek. 2014'ten beri ilk resmi Almanya ziyareti olarak büyük öneme sahip olan üç günlük ziyaretin son durağı Köln'deki Diyanet Camisi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları öncesinde Almanya'da büyük önlemler alınırken iki Alman ligi maçı ertelendi, bir polise, Türkiye'ye muhalifleri bildirmekten soruşturma açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak olan Almanya ziyareti, ülkenin bir numaralı gündemi oldu… New York’tan Almanya’ya geçecek ve burada temaslarda bulunacak Erdoğan, ziyareti öncesinde ülkenin çok okunan gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) bir makale yazdı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde, “yeni bir sayfa açma” çağrısında bulundu. Erdoğan, “İlişkimizi karşılıklı çıkarlara dayalı ve akılcı olmayan korkulardan uzak bir rasyonel yoldan sürdürme görevimiz var” derken, ABD'nin uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergilerine dikkati çekti ve omuz omuza mücadele çağrısı yaptı.

MAÇLAR İÇİN POLİS KALMADI

Doğu Almanya derbisi olarak nitelenen Halle FC ile Hansa Rostock arasında Cumartesi günü oynanacak olan 3. Lig maçı, Erdoğan'ın ziyaretine ayrılan güvenlik yüzünden ertelendi. Bu karşılaşma için yeterli kadar polis gücü ayrılamayacağı belirtilirken, Çarşamba günü oynanması planlanan Cottbuss maçı da aynı gerekçeyle ertelenen Hall FC, iki kararın da kendilerine bulmasına tepki gösterdi. Hansa Rostock'tan da karara tepki geldi.

BERLİN’DE CASUS İDDİASI

Alman kamuoyu, futbol maçlarındaki ertelemeyi tartışırken, Berlin'de görevli bir polise, “Türk istihbarat servisine bilgi aktarmak ve casusluktan” soruşturma başlatıldı. Tagesspiegel Gazetesi, kimliği ve vatandaşlığı açıklanmayan bu polisin, Berlin'deki muhalifler ve burada iltica talep edenler hakkında MİT'e bilgi sızdırdığının tespit edildiğini yazdı. Alman güvenlik birimlerinin polisi gözlem altına aldığı duyuruldu. Haberde ayrıca, Türk gizli servisinin Alman görevliler arasında bu işler için kaynak arayışında olduğu vurgulandı ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel'in konudan bilgisi olduğu, bizzat ilgilendiği, ancak bir detay vermediği öğrenildi.

2017 yılında da, Hamburg'da 32 yaşındaki bir Türk vatandaşı MİT'e muhaliflerle ilgili bilgi sızdırmakla suçlanmış ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



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