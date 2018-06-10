Almanya’da korkutan kaza: 5 Türk ağır yaralandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde, bir kadın sürücünün cami çıkışındaki vatandaşlara çarpması sonucu 5 Türk vatandaşı ağır yaralandı.

Türkiye ve İslam karşıtlığının son dönemde arttığı Avrupa’da korkunç bir olay yaşandı. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşa çarptı.

Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor. Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.