Almanya’da kriz büyüdü, Erdoğan heykeli kalktı

Almanya’nın Wiesbaden kentine yerleştirilen Erdoğan heykeli, ülkeyi karıştırdı. Bir sanat etkinliği için yapılan heykelin 3 ay kalması beklenirken, dün 2 Eylül pazar günü kaldırılacağı açıklanmıştı. Fakat Almanlar hiçbir yeterli kanıt göstermeden heykeli dün gece kaldırdı.

Almanya’nın Wiesbaden kentindeki bir parka iki gün önce gece yarısı konulan Erdoğan heykeli, dün gece apar topar kaldırıldı. Wiesbaden Biennale isimli Sanat Festivali kapsamında hazırlanan heykelin üç ay kalması planlanmıştı. Ancak daha ilk günden, bu üç aylık süre 2 Eylül'e çekildi.

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BELEDİYEDEN ACİL TOPLANTI

Alman basını heykele geniş yer ayırınca çok sayıda ırkçı heykele zarar vermeye çalıştı. Çok sayıda Türk vatandaşı da heykelin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından belediye dün acilen toplandı ve Eyalet Polisi'nin “Artık daha fazla güvenliği sağlayamayız” raporuna dayanarak heykelin kaldırılmasına karar verildi.

Altın renkli, sağ elinin işaret parmağı ileriyi gösteren 2.5 ton ağırlığındaki heykel, dün gece saat 22.45 sıralarında itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Belediye Başkanı Sven Gerich, daha önce “Sanat için oraya konuldu. Hiç bir politik amaç yok” derken, bu kez heykeli kaldırma kararını güvenlik güçleri ile birlikte verdiklerini açıkladı.