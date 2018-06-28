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Almanya’da patlama: Çok sayıda ölü var

Almanya'nın Bremen kentinde bir evde patlama yaşandı. Binanın en üst katındaki evde yaşanan patlamada 41 yaşındaki kadın ve çocuğuyla birlikte 70 yaşındaki bir başka kadın hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
android-time 11:07 28 Haziran 2018
Haberler Dünya
Almanya’da patlama: Çok sayıda ölü var
Almanya'nın Bremen kentinde bir evde patlama yaşandı. Binanın en üst katındaki evde yaşanan patlamada 41 yaşındaki kadın ve çocuğuyla birlikte 70 yaşındaki bir başka kadın hayatını kaybetti.

Alman haber ajansı dpa’nın aktardığı haberde, ülkenin kuzeyindeki Bremen kentinde yaşanan patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sabah saatlerinde yaşanan patlama ile evde bulunan 41 yaşındaki kadın ve 7 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Binanın büyük hasar gördüğü ifade edilirken, binada yaşayan 70 yaşındaki bir başka kadının da öldüğü duyuruldu. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, 70 itfaiye memurunun arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 14:1728.06.2018
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