Almanya’da Türkleri derinden sarsan ölüm

Almanya’nın Wiesbaden kentinde kurulu olan ve tüm Avrupa’ya "Öz Kayseri“ markasıyla pastırma, işkembe, kavurma ile yan ürünleri üretip satan Mond Star Pastırma firması acı bir vefat haberiyle sarsıldı.

Şirkette kuruluşundan beri görev alan ve şirketin sahibi Hilmi Selçuk'un damadı olan Turgay Ertürk (60) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Vefat haberi, tüm Almanya'daki Türkler'i de yasa bağdu.

Avrupa'daki Türkler'in yakından tanıdığı firmayı bu seviyelere getirenlerden biri olan Turgay Ertürk, Almanya'da ilk kez Pastırma Ustalık Belgesi alan kişi olarak biliniyordu.

ASLAN GİBİ İKİ EVLAT

Uzun süredir kanserle mücadele eden Turgay Ertürk'ün, erken yaşta vefatı tüm yakınlarını ve sevenlerini üzdü. Serhan Ertürk'le evli olan ve üniversitede okuyan Sergen ile Simten Ertürk isimli iki çocuğu bulunan Turgay Ertürk'ün cenaze nemazı Frankfurt'taki Diyanet Camii'nde kılındı. Ertürk'ün cenazesi Çarşamba günü İstanbul- Kanlıca'da toprağa verilecek.