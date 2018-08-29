Almanya’daki skandal görüntüler ortaya çıktı

Almanya’nın Saksonya Eyaleti’nde yükselen ırkçılık tüm toplumu endişeye düşürdü. Pegida’nın başladığı, ırkçı AfD’nin birinci parti olduğu eyalette, yabancılara düzenlenen saldırıların görüntüleri ortaya çıktı. Alman basını "Duyarlı Alman halkı ırkçılığa karşı ayağa" kampanyası başlattı.

Bu görüntülerin daha ayrıntılarının yetkililerin elinde olduğu açıklandı. ‘Yabancılar dışarı’, ‘Biz halkız’, ‘Kan emiciler dışarı’, ‘Pislikler dışarı’ diye bağırarak yolda karşılaştıkları yabancılara saldıran ırkçıların görüntüleri başsavcılık tarafından inceleniyor. Ayrıca federal düzeyde konu tüm yönleriyle ele alınacak.

GİZLİ BELGEYİ SIZDIRDILAR

Bu arada, 35 yaşındaki bir Alman vatandaşını öldüren ve gözaltına alınan kişi ile ilgili 2 sayfalık tutuklama özel tutanağı, ırkçılar tarafından internete sızdırıldı. Polis, bu gizli belgeyi sızdıranlara karşı yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Tutuklama emrini dağıtanlar arasında, ‘Pro Chemnitz’ adlı yabancı düşmanı hareketi içinde olan ve Pegida kurucularından biri olan Lutz Bachmann da bulunuyor.

ALMAN HALKINA ÇAĞRI

Alman Focus Dergisi'nin yayınladığı görüntüler, tüm Avrupa basını tarafından kullanılıyor. Almanya'da demokrasinin kendini koruması ve gelecekten endişe duyan tüm duyarlı insanların ortak tavır alması isteniyor. Birçok gazete ve online yayın portalı olaylar karşısında halkı duyarlı olmaya çağırıyor.

Bu eyalette, ırkçılığın patlaması Alman basını tarafından dönüm noktası olarak adlandırıldı. Eyaleti yöneten koalisyonun büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU), aşırı sağda görünmesi ve AfD partisine yönelecek oylar endişesiyle ırkçılığa 15 yıldır göz yumduğu belirtiliyor.

MERKEL'İN KUKLASINI YAKTILAR

Eyaletin başkenti Dresden'de, Başbakan Merkel'in kuklası bile yakılırken, son olaylarda yabancıların hedef alınması kentteki Türk esnafı da endişelendiriyor. Her ne kadar şu ana kadar Türkler'e yönelik doğrudan bir saldırı yaşanmasa da, yaklaşık iki yıl önce ırkçıların kovaladığı bir Afrikalı, Türk dönerciye sığınmıştı. Türk dönerci de, ırkçıları elindeki tabakla kovalamıştı.