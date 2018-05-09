Almanya’dan başörtülü öğretmene ret

Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, ilkokulda başörtülü öğretmenlik yapmak isteyen kadının talebini reddetti.

Berlin İş Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan Hakim Arne Boyer, ilkokulda başörtüsüyle çalışmak isteyen ve Berlin eyaletine dava açan öğretmenin talebinin reddedildiğini duyurdu.

Berlin eyaletinde, okullarda dini sembol taşınmasını yasaklayan “Tarafsızlık Yasası’nın” geçerli olduğuna işaret eden Boyer, mahkeme heyetinin bu yasanın anayasaya uygunluğundan şüphe etmediğini belirtti. Boyer, öğretmenin mahkemeye yaptığı şikayetin dayanağı olmadığını savundu.

Kararın sadece bu davayla ilgili olduğunu ve genel olarak sorunu çözmediğini aktaran Boyer, Berlin’de uygulanan Tarafsızlık Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’nin de değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Okul yönetiminin, öğretmeni başörtüsü ile ders verebileceği başka bir okula gönderdiğini ifade eden Boyer, “Okul yönetimi başka türlü davranamazdı.” dedi. Boyer, kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu da aktardı.

Öte yandan, davayı izleyen sivil toplum örgütlerinden Inssan e.V derneğinden Zeynep Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, kararın hakimin ifade ettiği gibi genel bir karar olmadığını söyledi.

Davada kararın açıklanacağı duruşmaya sadece öğretmenin avukatı katıldı. AA