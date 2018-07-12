Almanya’dan çarpıcı karar… İade ediliyor

Almanya'da bulunan Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti'nin eski lideri Carles Puigdemont'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Puigdemont, Alman mahkemesinin aldığı karar uyarınca İspanya'ya iade edilecek.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya’da yargılandığı davada karar açıklandı. Schleswig Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi tarafından yargılanan 55 yaşındaki Puigdemont’un, ‘Kamu fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle’ İspanya’ya iade edilmesine karar verildi. Mahkemenin kararını açıklanmasının ardından durumu değerlendiren savcı, Puigdemont’un iadesi için kısa zamanda kararını vereceğini söyledi. Alman mahkemesi, Puigdemont’un ayrılıkçı tutumu için değil sadece kamu fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle iadesine izin verilmesine hükmetti. Puigdemont, İspanya yargısı tarafından halkı isyana teşvik ve yasa dışı referandum düzenlemekle suçlanıyor.