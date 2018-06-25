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Almanya’dan Erdoğan’a OHAL çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de gerçekleştirilen seçimler sonrası sandıktan büyük bir zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a OHAL’i kaldırma çağrısında bulundu.

android-time 19:33 25 Haziran 2018
Haberler Dünya
Almanya’dan Erdoğan’a OHAL çağrısı!
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de gerçekleştirilen seçimler sonrası sandıktan büyük bir zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a OHAL’i kaldırma çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimleri sonrası sandıktan büyük bir zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’deki Olağanüstü Hal’i kaldırma çağrısı yaptı.

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İki yıldır yürürlükte olan Olağanüstü Hal’i mümkün olan en kısa sürede kaldırma çağrısında bulunan Maas, bunun ikili ilişkilerin düzelmesinde önemli bir adım olacağını ifade etti. Maas, Erdoğan’ın bu yönde atacağı bir adımın Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanında Türkiye ve Avrupa ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye ve Almanya'nın yakın ilişkilere sahip olduğuna ve Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların oy oranlarına değinen Maas, çıkan sonucun kabullenilmesi ve sonuca saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.   İHA

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