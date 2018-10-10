Almanya’dan firari savcılara çifte vatandaşlık

Almanya’ya kaçan yaklaşık 15 bin FETÖ’cünün önemli bir kısmı oturma izni aldı. Firari savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara 5 yılı tamamladıkları takdirde , 'biraz Almanca bildiklerini kanıtlarlarsa' Alman vatandaşlığına geçebilecekler. Üstelik Türk vatandaşlığından çıkmadıkları için çifte vatandaş olacaklar.

Başta Giessen olmak üzere, Bad Kreuznach ve Dortmund gibi kentlerden iltica alan FETÖ'cülerin önde gelen isimleri, kısa süre sonra oturma izni de aldı.

Oturma izni verilenler arasında, haklarında yakalama kararı bulunan firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in de bulunduğu belirtiliyor.

Alman makamları bu konuda sessizliğini korurken, ‘Ön Alım Merkezi’ olan Giessen kentindeki merkezde konuyla ilgili işlem yapanlardan bir grup ‘vicdanen rahatsız olduklarını’ belirtiyor. Bunda da özellikle Alman medyasının, son yayınlarında FETÖ'nün tehlikelerine dikkat çekmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

BİR YIL DOLMADAN ALDILAR

Alman Göçmen ve İlticacılar Dairesi’nde bir süre öncesine kadar çalışmış olan onlarca memur, gerek FETÖ'cü, gerekse Suriyeli akını yavaşlayınca, asıl işleri olan avukatlığa döndü. Birçok Türk kökenli avukat da, FETÖ'cülere oturma izni alma konusunda uzmanlaştı ve bu işten paralar kazanmaya başladı.

Bu memurlar, ‘Ön karar verici’ olarak çalışıyor ve hızlı iltica ile ardından oturum izninin yolunu açıyordu. İlk anda iltica talebi kabul edilen Öz, Kara ve Yüzgeç’in bir yıl dolmadan oturma iznine kavuştukları belirtiliyor. Öz ve Kara 5 yılı tamamladıkları takdirde, ‘biraz Almanca bildiklerini kanıtlarlarsa’ Alman vatandaşlığına geçebilecekler. Üstelik Türk vatandaşlığından çıkmadıkları için çifte vatandaş olacaklar.



FETÖ'DEN ALMANYA TAKTİKLERİ

Oturma izni alan savcılar ve üst düzey FETÖ kaçakları için yurt dışındaki örgüt, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde şu taktikleri uygulatıyor:

– Kesinlikle büyük şehirlere yerleşmiyorlar. Kendilerini kimsenin tanımadığı küçük kasaba ve köylerde yaşıyorlar.

– Görünümlerini değiştiriyorlar, bıyık sakal varsa kesiliyor. Bıyık sakal yoksa, bırakılıyor.

– En kısa sürede oturma izni ve ardından bir şekilde gelir getirici bir işte çalışmaları sağlanıyor.