Almanya’dan flaş karar… Bin Ladin’in korumasına maaş bağlamışlardı…

Almanya, bir dönem Usame Bin Ladin'in koruması olarak çalıştığı iddia edilen Tunuslu Sami A.'yı sınır dışı etti. Sami A.'nın devletten aldığı 1168 euro'luk sosyal yardımla yaşadığının ortaya çıkması büyük tartışma yaratmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff, yaptığı açıklamada, Sami A.’nın sabah saatlerinde sınır dışı edildiğini ve Tunus makamlarına teslim edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının Sami A. olayında Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamlarını desteklediğini belirten Korff, Yabancılar Yasasına göre, bir kişinin sınır dışı edilip edilmeyeceği ve ne zaman edileceği konusunun eyaletin yetkisinde olduğunu ifade etti.

Alman Haber Ajans ise Gelsenkirchen İdari Mahkemesi’nin Sami A.’ya işkence uygulanmayacağına ilişkin Tunus’tan diplomatik güvence istendiğini, güvence gelmediği için Sami A’nın şimdilik sınır dışı edilmemesi kararı verdiğini kaydetti.

Mahkemenin dün verdiği kararın bu sabah Federal Göç ve Mülteci Dairesi’ne ulaştırdığı ancak Sami A.’nın çoktan sınır dışı edildiği kaydedildi. Korff, mahkemenin kararına ilişkin olarak, sınır dışı konusundaki kararları verme yetkisinin Kuzey Ren Vestflaya eyaletinde bulunduğunu, ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Sami A.’nın 1997’den bu yana, devletten aldığı 1168 euro’luk sosyal yardımla Almanya’da yaşadığı ortaya çıkmış, bu durum kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.