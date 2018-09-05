Almanya’dan kritik ziyaret… Elinde listeyle geliyor

ABD ile ilişkilerde kriz yaşayan Ankara, bugün kritik bir konuk ağırlayacak. AKP hükümetinin seçim dönemlerinde sorun yaşadığı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara’ya gelecek.

Maas'ın iki gün sürecek ziyaretinde üç kritik gündem maddesi var: Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları, Suriye'de İdlib'e yönelik başlaması beklenen büyük çaplı Rus-Esad operasyonu ile, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz…

– TUTUKLU ALMAN VATANDAŞLARI: Almanya daha önce Avrupa Yatırım Bankası ya da Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlardaki etkinliğini Türkiye'ye karşı kullanarak, Alman şirketlerinin de Türkiye'ye yatırımlarına çeşitli zorluklar getirerek, Alman vatandaşlığı da olan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını sağlamıştı. Yücel'in ardından bir başka çifte vatandaş gazeteci Meşale Tolu da yine serbest kaldı.

Ancak Alman hükümeti, Türkiye'de halen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan ve tutuklanmasının “siyasi” olduğunu savunduğu 7 Alman vatandaşı daha olduğunu ifade ediyor. Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinin ana gündem maddesi de bu 7 kişinin serbest bırakılması olacak.

– EKONOMİK KRİZ: Türkiye'nin en büyük ticari partneri olan Almanya, Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle Türk şirketleri ile Alman ortakları arasındaki anlaşmaların bozulacağı, Türk şirketlerinin borçlarını ödemekte güçlük çekeceğini, bunun da Alman ekonomisine olumsuz yansıyacağını hesaplıyor. Bu çerçevede Alman Dışişleri Bakanı'nın Türk yetkililerle, Türkiye'nin ekonomik krizden çıkması için atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

Bu çerçevede gerek Almanya'dan, gerekse AB'den Türkiye'ye bazı ekonomik kolaylıklar ya da krediler verilmesi gündeme gelebilir. Ancak Alman kaynakları, bu kredilerin “şartlı” olacağını, ana şartların ise AKP hükümetinin yargı bağımlılığını sona erdirip, demokratikleşme yönünde adım atması olduğunu kaydediyor.

– SURİYE'DE İDLİB KRİZİ: Almanya ve diğer AB ülkelerinin Suriye krizi konusundaki en büyük endişesi, bu ülkedeki iç savaşın başından bu yana Suriyeli mülteciler oldu. Almanya, Suriyeli mültecilerin Türkiye'de durdurulması, Avrupa'ya hiç geçmemesi ya da kontrollü geçmesini istiyor. Ancak şimdi İdlib'e yapılması beklenen Rus destekli Esad operasyonu sonucunda, İdlib'deki 3.5 milyon kişinin en az dörtte birinin kaçarak Türkiye sınırına dayanabileceği BM tarafından resmen açıklanmış durumda. Almanya, bu yeni mülteci akınının da Suriye içinde, ya da bu gerçekleşmezse Türkiye'de durdurulmasını amaçlıyor. Alman Dışişleri Bakanı Maas'ın ziyaretinde de bu konunun ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor.