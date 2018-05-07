Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatı azaldı

Almanya'da 14 Mart'ta göreve başlayan yeni hükümet Türkiye ve Suudi Arabistan gibi askeri operasyonlar düzenleyen ülkelere silah ihracatını azalttı.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Alman Ekonomi Bakanlığı, Sol Parti’nin silah ihracatına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Buna göre 14 Mart’ta göreve başlayan yeni hükümet, 14 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye ve Suudi Arabistan’a sadece birer silah ihracatını onayladı. Türkiye’ye izin verilen silah ihracatının bin 926, Suudi Arabistan’a izin verilen silah ihracatının ise 28 bin 563 euro değerinde olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı dönemde Türkiye’ye 3 milyon 300 bin euro, Suudi Arabistan’a ise 24 milyon 500 bin euro değerinde silah ihracatına izin verilmişti.

Türk birliklerinin PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü YPG’ye (Halk Savunma Birlikleri) karşı Afrin’de ocak ayında başlattığı operasyon, Almanya’da muhalefetin Türkiye’ye yapılan silah ihracatlarını eleştirmesine neden olmuştu. Suudi Arabistan ise toplam sekiz ülkenin yer aldığı Yemen’deki Şii Husi isyancılarına karşı savaşan ittifaka öncülük ediyor.

Yemen’e operasyon düzenleyen ülkelere satış izni yok

Almanya’da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti koalisyon müzakereleri sırasında Yemen’deki savaşa doğrudan katılan ülkelere silah ihracatının durdurulması konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak yeni hükümetin göreve başlaması öncesinde izni verilen anlaşmalar bunu kapsamıyor.

Alman hükümeti 14 Mart-20 Nisan arasında Yemen’de Husilere karşı operasyon düzenleyen ülkelerden Suudi Arabistan’ın yanı sıra Ürdün’e ise 150 bin euro değerinde silah ihracatını onayladı. Operasyona katılan diğer altı ülkeye Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Senegal’e ise silah ihracatı için izin verilmedi. Almanya geçen yıllarda Yemen’de savaş yürüten bu sekiz ülkeye 1 milyar 300 milyon euro değerinde silah ve savunma ihracatını onaylamıştı.

Sol Parti silah ihracatının durdurulmasını istiyor

Sol Parti, Yemen’e operasyonlar düzenleyen bu sekiz ülkenin yanı sıra Türkiye’ye de silah ve savunma ihracatının da tamamen durdurulmasını talep ediyor. Sol Parti Milletvekili Alexander Neu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, “Yeni Alman hükümeti Yemen’de savaşan bu sekiz ülkeye her ne kadar silah ihracatı yapmak istemiyor olsa da aslında bunu yapıyor” dedi.

Sol Parti’ye göre hükümet Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelere yapılan ihracatlarla Alman silah ihracat yönetmeliğinin kısıtlayıcı maddelerini ihlal ediyor. Sol Parti yaptığı açıklamada, “Bu yönetmelik çatışma bölgelerine silah ihracatını yasaklıyor” ifadesine yer verdi. Açıklamada, Alman silah ihracat yönetmeliğinde “Savaş silahları ve savaşlarda kullanılabilecek silah ve buna benzer diğer savunma malzemelerinin silahlı çatışmaların yaşandığı ya da böyle bir tehdidin olduğu ülkelere gönderilmesine izin verilemez” denildi.