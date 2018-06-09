Almanya’nın gizli FETÖ raporu

Der Spiegel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın bir raporuna dayandırdığı haberinde, Berlin'in FETÖ'ye yönelik daha kuşkulu bir yaklaşım sergilendiğini öne sürdü.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, haftalık Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin FETÖ değerlendirmelerini gözden geçirdiğini iddia etti. Spiegel ve ARD televizyon kanalında yayınlanan program Report Mainz’ın ortak haberinde, Dışişleri Bakanlığı’nın FETÖ’ye yönelik daha kuşkulu bir yaklaşım sergilediği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı’nın Şubat ayında hazırladığı gizli bir rapora dayandırılan haberde, FETÖ yanlılarının Türkiye’de emniyet, yargı ve diğer devlet kurumlarına sızdığı ifade edildi. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ndeki farklı kaynakların bu konuda aynı görüşü paylaştığı belirtilerek, raporda “Hareketin komplocu kısmı sıkı bir hiyerarşi ile kendini gösteriyor ve yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor” ifadesi yer aldı.

Der Spiegel’in haberinde FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri ile gruptan ayrılanların görüşlerine de yer verildi.

Örgütün Almanya’da önde gelen isimlerinden biri dergiye yaptığı açıklamada, FETÖ’yü “antidemokratik” olarak nitelendirdi. Haberde, adının açıklanmasını istemeyen kişinin, Türkiye’den gönderilen dini liderlerin, Almanya’daki faaliyetler konusunda karar aldığını söylediği belirtildi.

Haberde, FETÖ’nün bu faaliyetlerle Almanya’da yaşayan Türkleri “mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren dini eğitime” tabi tutmayı hedeflediği dile getirildi.