Almanya’yı gözyaşına boğan Mustafa’ya veda!

Almanya'nın Frankfurt Kenti’nde meslek eğitimi gören Mustafa Alptuğ Sözen (17), evsiz barksız bir sarhoşu tren raylarından kurtarırken can verdi. Mustafa Alptuğ, bugün düzenlenen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı cenaze töreniyle, Nazilli’de toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.

Tüm Almanya’yı yasa boğan ve öldüğü yere “kahramanlığı nedeniyle” vatandaşlar tarafından çiçekler bırakılan Mustafa Alptuğ, salı akşamı evine gitmek için geldiği Ostendstrasse'deki metro istasyonunda, raylarda yatan birini gördü.

44 yaşında Kazakistan kökenli evsiz ve sarhoş olan kişiyi kurtarmak için raylara inen Mustafa, bu sırada gelen trenin altında kalarak can verdi. Evsiz Kazakistanlı da, olay yerinde can verdi. Kazakistanlı şahsın 2.6 promil alkollü olduğu ve bu sırada bir Hintli'nin de yardım etmeye çalıştığı ve onun da yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.

500 KİŞİ CENAZEYE KATILDI

Başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda eden Mustafa'nın cenazesi bugün, Frankfurt yakınlarındaki başka bir kent olan Hanau'dan kaldırıldı. Hanau Müslümanlar Cemiyeti'ndeki cenaze törenine yaklaşık 500 kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi yapılan konuşmalarda, “Mustafa, hangi dinden, hangi kökenden olduğuna bakmadan zor durumdaki bir insanın yardımına koştu. O bizim için şehittir” denildi.

İLGİLİ HABER Türk kadına Almanya'da feci saldırı!

Cenaze namazını Milli Görüş Hessen Eyalet Bölge Başkanı Bilal Kasmaz kıldırdı. Kaçmaz, “Bir insanın hayatını kurtaran tüm insanlığı kurtarmış olur. O, bu kahramanca davranışıyla herkese medeni cesareti öğretti. O bizim kahramanımız” dedi.

ACILI BABA: OĞLUM BİR KAHRAMAN

17 yaşındaki kahraman Mustafa'nın babası Ejder Sözen, ön safta yer alarak oğlunun cenaze namazını kıldı. Bitkin ve konuşmakta zorlanan Baba Ejder Sözen, ”Ben Hanau şehrinin zenginlerinden değilim. Bu kadar kalabalık, benim oğlumun gösterdiği cesaret ve kahramanlık sayesinde buraya toplandı. Bu büyük kalabalık onun bir kahraman olduğunu doğruluyor” diyerek duygularını dile getirdi.

Cenaze namazında konuşan Hanau Belediyesi Meclis Başkanı Thomas Morlock, “Mustafa Alptuğ'un insanlık adına gösterdiği cesareti Hanaulular olarak unutmayacağız. Onu hep Hanaulu Kahraman olarak hatırlayacağız. Örnek bir genç olarak şehrimizin önemli şahsiyetler listesinde yerini alacaktır. Bugün Hanau en genç kahramanını uğurluyor. Hatırası önünde Hanualular olarak saygıyla eğiliyoruz. Belediyemizde Mustafa Altuğ için hatıra defteri açılarak Hanaulular duygularını dile getirecekler” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu da, bir taziye mesajı yayınladı ve tüm yakınlarına başsağlığı, sabır diledi.