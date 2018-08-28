Almanya’yı utandıran 3 gün: Chemnitz’te ırkçılar iç savaş tatbikatı yapmış

Almanya’nın Chemnitz Kenti’nde yabancılara karşı sürek avı başlatan ırkçıların, bir iç savaşın tatbikatını yaptıkları iddiaları gündemde. Yabancılara ileride büyük saldırıların olabileceğinden endişe ediliyor. Alman basını olayları, "Almanya’nın üç utanç günü" diye duyuruyor. İşte Hitler’i yaratan olayların bir benzeri olan Chemnitz'te yaşanan son gelişmeler...

Almanya’da Saksonya'nın tarihi kenti Chemnitz'de Cumartesi gece yarısı başlayan ve halen devam eden olaylar, Almanya'yı utandırdı. Bir Alman'ın öldürülmesinin ardından, yabancılara sokakta saldırıların olmasını Alman basını “Chemnitz için utanç”, “Saksonya'nın utanç günü”, “Almanya için utanç” başlıklarıyla değerlendirdi. Aşırı sağcılar yine eylem hazırlıklarına başlarken, yaşananlar 1933'lerde Hitler'i doğuran saldırıların bir benzerini hatırlattı. Saksonya'da Hıristiyan Demokrat Parti‘nin (CDU) büyük ortak olduğu hükümetin, bu olayları 25 yıllık politikalarla beslediği öne sürüldü. Alman Federal İçişleri Bakanı Bavyeralı Horst Seehofer de, eleştiri oklarının hedefinde.

“TOPLUMU AŞIRI KUTUPLAŞTIRDILAR”

Aşırı sağcılar konusunda uzman olan Amadeu Antonio Vakfı'ndan Robert Lüdecke, Almanya'da son yıllarda gelişen tehlikeye dikkat çekti. Lüdecke, „Toplum aşırı şekilde kutuplaştı, polarize oldu. Artık insanlar bir çekincesi ve utanması olmadan kimin Almanya'ya ait, kimin ait olmadığını söyleyebiliyor“ dedi. Bu sözler, ileride başka yerlerde de yabancıların hedef alınabileceği endişesini doğurdu.

SPD: İÇ SAVAŞ SENARYOSU

Sosyal Demokrat Parti (SPD) iç politika uzmanı Burkhart Lischka, senaryo edilmiş bir iç savaş tehlikesinden söz etti. Lischka, “Ülkemizde maalesef, her şeyi bahane edip şiddet fantezilerini ve iç savaş halinde çatışmaları çok isteyen bir ayak takımı grubu var” açıklamasını yaptı. Alman Polis Sendikası ise, insanların kendi adaletlerini sağlama gibi bir girişimde bulunmasının çok büyük tehlike olduğunu belirterek, “İşte devlet tam da bunun için var. Yargı ve polis her zaman halkı korur. Başka koruma aranmaz” duyurusunu geçti.

Polisin dünkü olaylara hazırlıksız yakalandığı ve aşırı sağcılarla onlara karşı birleşen solcu gruplara karşı yeterli kuvvet bulunduramadığı açıklandı. Kısa sürede 3000 kişinin toplanmasının olayları büyüttüğü belirtilirken, “Hitler selamı” verdikleri saptanan 10 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

ÜÇ GÜNÜN KRONOLOJİSİ

Almanya'yı utandıran üç günün ise özeti şöyle oldu: