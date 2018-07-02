Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifasını açıkladı

Almanya’da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in partisine iki görevinden de ayrılmayı önerdiği ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan Seehofer’in dün Münih'te toplanan ve yaklaşık 8 saat süren CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden istifa edeceği bildirildi. İLGİLİ HABER Merkel, mültecilerin kayıt edildikleri ilk ülkeye gönderilmesini planlıyor Federal Mecliste CSU grubunun başkanlığını yürüten Alexander Dobrindt'in Seehofer'in bu talebini kabul etmeyi düşünmediği belirtildi. Haberlerde CSU toplantısına ara verildiği ve parti yönetiminin Seehofer'i kararından vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi. AA