Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifasını açıkladı

Almanya’da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in partisine iki görevinden de ayrılmayı önerdiği ifade edildi.

android-time 00:23 2 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifasını açıkladı
Almanya’da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in partisine iki görevinden de ayrılmayı önerdiği ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan Seehofer’in dün Münih'te toplanan ve yaklaşık 8 saat süren CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden istifa edeceği bildirildi.

İLGİLİ HABERMerkel, mültecilerin kayıt edildikleri ilk ülkeye gönderilmesini planlıyorMerkel, mültecilerin kayıt edildikleri ilk ülkeye gönderilmesini planlıyor

Federal Mecliste CSU grubunun başkanlığını yürüten Alexander Dobrindt'in Seehofer'in bu talebini kabul etmeyi düşünmediği belirtildi.

Haberlerde CSU toplantısına ara verildiği ve parti yönetiminin Seehofer'i kararından vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi. AA

Son güncelleme: android-time 01:5602.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar