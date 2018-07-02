Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifasını açıkladı

Alman basınında yer alan haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan Seehofer’in dün Münih'te toplanan ve yaklaşık 8 saat süren CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden istifa edeceği bildirildi.
Federal Mecliste CSU grubunun başkanlığını yürüten Alexander Dobrindt'in Seehofer'in bu talebini kabul etmeyi düşünmediği belirtildi.
Haberlerde CSU toplantısına ara verildiği ve parti yönetiminin Seehofer'i kararından vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi. AA