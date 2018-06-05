Alzheimer köyü yolda… Burada yalnızca onlar yaşayacak

Fransa'da kurulması planlanan bir köyde yalnızca alzheimer hastaları yaşayacak. Köyde görev alacak bakıcılar ve gönüllüler, hastalara sosyal hayatlarındaki kişiler gibi davranacak.

Fransa’nın güneyindeki komün bölge Dax’ta ilginç bir proje hayata geçirilmeye hazırlanılıyor. İspanya sınırındaki bölgede yalnızca alzheimer hastalarının yaşayacağı bir köy kurulacak.

120 kişlnin yaşayabileceği bu köyde kütüphane, spor merkezi, kuaför gibi günlük ihtiyaçların sağlanacağı alanlar da olacak. Hastaların bakım evi ortamından çıkarak normal bir hayat yaşayacakları köyde, daha mutlu ve huzurlu olmaları öngörülüyor.

Köyün etrafı hastaların güvenliği için duvarlarla çevrili olacak ve dışarıdan girişlere karşı kontrol sağlanacak. Köyde hastaların yanı sıra bakıcılar ve diğer gönüllü kişilerin de bulunacağı belirtiliyor. Gönüllü ve bakıcıların sade kıyafetler giyecekleri, hastalara komşuları, arkadaşları gibi davranacakları ifade ediliyor.

Projeyi tasarlayan özel şirket, köyün 29 milyon euro (156 milyon TL) maliyetle kurulmasını planladıklarını açıklarken, Fransa’daki bir alzheimer derneğinin başkanı Françoise Diris, “Proje hastaların üzerindeki baskıyı ve endişeyi azaltacak, daha mutlu bir yaşam sürecekler. Hasta yakınları da onları bakım evinden çıkardıkları için daha az suçluluk duyacaklar” dedi.

120 hasta, 100 bakım ekibi ve 120 gönüllünün yaşayacağı köy için devletin de mali destek sunması bekleniyor. Proje aşaması tamamlanan köyü Danimarkalı şirket NORD Architects tasarladı.