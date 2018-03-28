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Amazonlarda 3500 yıllık keşif

Amazon ormanlarını uydu görüntüleriyle inceleyen arkeologlar, bölgede antik dönemde yaşamış insan topluluklarına dair izlere rastladı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:36 28 Mart 2018
Haberler Dünya
Amazonlarda 3500 yıllık keşif
Amazon ormanlarını uydu görüntüleriyle inceleyen arkeologlar, bölgede antik dönemde yaşamış insan topluluklarına dair izlere rastladı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Avrupalıların Amerika kıtasına gelişinden çok önce yağmur ormanlarında insan toplulukları yaşıyordu.

Uydu görüntülerini inceleyen arkeologlar, milattan önce 1500-1200 yılları arasına ait olduğu düşünülen yerleşim izlerine ulaştı.

Brezilya’nın Mato Grosso eyaleti sınırları içerisinde yapılan keşiflerde, o döneme ait bir çeşit çiftlik ve yolları ile tarım yapıldığına dair veriler elde edildiği belirtildi.

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Sao Paulo’da yaşayan Francisco Nakahara’nın hobi olarak uydu görüntülerini incelemesiyle fark edilen izler, daha sonra gelişmiş uydu görüntüleri ve drone’larla da görüntülendi.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekibin başındaki arkeolog Jonas Gregorio de Souza, “Bu bölge o dönemde yoğun bir populasyona ev sahipliği yapıyordu. Avrupalı kaşiflerin ve kölelerinin buraya getirdikleri hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olabilirler” dedi..

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