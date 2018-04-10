Ameliyatta akılalmaz olay… Canlı canlı mumyaladılar

Rusya'da ameliyata alınan bir kadına yanlışlıkla mumyalama ilacı verildi.

Tıp tarihine geçecek olay Rusya’nın Ulyanovsk şehrindeki bir hastanede yaşandı. 27 yaşındaki Ekaterina Fedyaeva’ya yumurtalıklarında kist oluştuğu ve ameliyatla alınması gerektiği söylendi.

Basit bir operasyonla sağlığına kavuşacağını düşünen kadın ameliyat için hastaneye yattı. Ancak genç kadının ameliyatına giren ekip inanılmaz bir hata yaptı. Fedyaeva’ya verilecek ilacı karıştıran sağlık ekibi, genç kadına mumyalama işlemlerinde kullanılan formalin isimli maddeyı enjekte etti.

Yaptıkları hatayı fark eden sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu. Ancak söz konusu madde Fedyaeva’nın organlarına yayılırken, hasta yoğun bakıma alındı.

Genç kadın tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tıp dünyasını şoka uğratan skandal sonrası Fedyaeva’nın ailesi hastaneden şikayetçi oldu.

Kızlarının canlı canlı mumyalandığını ve ölüme götürüldüğünü söyleyen aile, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.