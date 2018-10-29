Amerika’daki bombacı kefalet olmaksızın tutuklandı

ABD'de başta eski başkanlar Obama ve Clinton olmak üzere 14 başka adrese bombalı paket gönderdiği için tutuklanan Cesar Sayoc adlı kişinin kefalet gösterilmeksizin tutuklanmasına karar verildi.

ABD yargı sisteminde dava sonuçlanmadan önce bazı suçlarda sıklıkla kullanılan kefalet yöntemi bombacı Sayoc için kullanılmadı. 14 farklı adrese boru tipi diye adlandırılan bombalardan gönderen ve geçtiğimiz hafta Florida’da yakalanan zanlı için 48 yıla kadar ceza verilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump da zanlı Sayoc için kefalet olmadan tutuklama talebinde bulunmuştu. Eski erkek striptizci ve yarı zamanlı pizza teslimatçısı Cesar Sayoc’un Trump hayranı olduğu iddia edilmişti. Reuters