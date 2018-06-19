Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Amerikalı şarkıcı Onfroy silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Müzik dünyasında 'XXXtentacion' olarak bilinen Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı Jashey Dwayne Onfroy, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

android-time 02:29 19 Haziran 2018
Haberler Dünya
Amerikalı şarkıcı Onfroy silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Müzik dünyasında 'XXXtentacion' olarak bilinen Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı Jashey Dwayne Onfroy, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çocukluğundan başlayarak başı sık sık belaya giren; ruhsatsız silah taşıma, soygun, kavga gibi nedenlerden dolayı birkaç kez hapis yatan ünlü şarkıcının Miami’de bir motosiklet mağazasından çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERABD'de üniversite yakınında silahlı saldırıABD'de üniversite yakınında silahlı saldırı

Saldırının ardından bir hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki rap müzik şarkıcısı Onfroy’un yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

xxx

Foto: Instagram

Onfroy’a birisi kırmızı maskeli 2 kişinin saldırdığı açıklanırken, Afrika asıllı oldukları iddia edilen saldırganların bir araçla olay yerinden kaçtıkları ifade edildi. DHA

Son güncelleme: android-time 02:3219.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar