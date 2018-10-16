Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Amerikalı senatörden Suudi Prens Selman için sert sözler

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Veliaht Prens Muhammed Selman tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Sozcu.com.tr
android-time 17:36 16 Ekim 2018
Haberler Dünya
Amerikalı senatörden Suudi Prens Selman için sert sözler
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Veliaht Prens Muhammed Selman tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD Kongresinde büyük tartışmalara neden olan kayıp gazeteci Kaşıkçı için bir tepki de Cumhuriyetçi Senatör Graham’dan geldi. Graham üzerinde cinayet şüphesi bulunana Kaşıkçı soruşturması için kesin cinayet açıklaması yaptı ve bu cinayeti Veliaht Prens Selman’ın planladığını belirtti.

İLGİLİ HABERSon dakika! Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş iddia: Öldürüldüğüne dair kanıt bulunduSon dakika! Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş iddia: Öldürüldüğüne dair kanıt bulundu

“KULLANILMIŞ HİSSEDİYORUM”

Graham, Suudi Arabsitan’da Muhammed Bin Selman’ın bilmediği hiçbir şey olamaz, ben onların Senato’daki en büyük savunucularındandım. Bu adam (Prens Selman) Kaşıkçı’yı Türkiye’deki konsoloslukta öldürdü ve benden görmezden gelmemi bekliyor. Kendimi kullanılmış hissediyorum” açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Suudi Başkonsolos ülkesine döndüSon dakika... Suudi Başkonsolos ülkesine döndü

“DÜNYA ÇAPINDA LİDER OLAMAZ”

Graham ayrıca “Prens Selman zehirli bir kişi ve asla dünya çapında bir lider olamaz” dedi. Reuters

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 17:5116.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar