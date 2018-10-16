Amerikalı senatörden Suudi Prens Selman için sert sözler

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Veliaht Prens Muhammed Selman tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD Kongresinde büyük tartışmalara neden olan kayıp gazeteci Kaşıkçı için bir tepki de Cumhuriyetçi Senatör Graham’dan geldi. Graham üzerinde cinayet şüphesi bulunana Kaşıkçı soruşturması için kesin cinayet açıklaması yaptı ve bu cinayeti Veliaht Prens Selman’ın planladığını belirtti.

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“KULLANILMIŞ HİSSEDİYORUM”

Graham, Suudi Arabsitan’da Muhammed Bin Selman’ın bilmediği hiçbir şey olamaz, ben onların Senato’daki en büyük savunucularındandım. Bu adam (Prens Selman) Kaşıkçı’yı Türkiye’deki konsoloslukta öldürdü ve benden görmezden gelmemi bekliyor. Kendimi kullanılmış hissediyorum” açıklamasını yaptı.

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“DÜNYA ÇAPINDA LİDER OLAMAZ”

Graham ayrıca “Prens Selman zehirli bir kişi ve asla dünya çapında bir lider olamaz” dedi. Reuters