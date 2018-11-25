Amerikan medyasından itiraf gibi S-400 açıklaması

ABD'li haber sitesi Business Insider (BI), Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerine dünyanın birçok ülkesinde duyulan büyük ilginin, bu sistemlerin teknik özellik bakımından Amerikan hava savunma sistemlerinden çok daha üstün olmasıyla açıklanabildiğini belirtti.

BI’nin haberine göre Rusya son birkaç yılda S-400 füze savunma sistemlerinin satışı ile ilgili birkaç kontrata imza attı, ayrıca Cezair, Belarus ve Çin gibi ülkeler S-400’lerin satışıyla ilgilendiğini ifade etti.

İLGİLİ HABER Rusya Azak Denizi'ne geçişi kapattı

ERDOĞAN İLGİ GÖSTERİYOR

Önümüzdeki dönemde Türkiye, Hindistan ve Suudi Arabistan’a yapılması planlanan S-400 sevkiyatlarına da değinen yazarlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrıca geliştirme aşamasında olan daha gelişmiş S-500 hava savunma sistemlerine de ilgi gösterdiğini vurguladı.

Haberde, Rusya’nın S-400’lerin geliştirilmesine kaynak aktarmakla çok doğru bir adım attığı da ifade edildi. Tüm rakipleri karşısında tartışma götürmez üstünlüklere sahip olan uzun menzilli S-400 Triumf füze savunma sistemleri, kısa ve orta menzilli uçakları, seyir füzelerini ve balistik füzeleri imha etmeyi amaçlıyor. S-400’ler kara hedeflerine yönelik te kullanılabiliyor.