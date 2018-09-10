Amfi tiyatronun altında yüzlerce altın sikke bulundu

İtalya'nın kuzeyinde arkeologlar müthiş bir keşif yaptı. İtalya Kültür Bakanlığı'nın desteklediği kazılarda bir amfi tiyatronun altında yüzlerce altın külçe bulundu.

İtalya’nın kuzeyinde eski bir amfi tiyatroda yapılan kazıda Roma İmparatorluğu döneminden kalma yüzlerce altın sikke bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı’ndan (MIBAC) yapılan açıklamada, bulunan altın sikkelerin taş bir bakraç içerisinde bugüne kadar mükemmel bir şekilde korunarak geldiği ve Roma İmparatorluğu’nun son dönemleri olan 5’inci yüzyıla ait olduğu belirtildi. Köpüktaşından yapılan bakracın ilginç tasarıma sahip olduğunun altı çizildi.

İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli, İsviçre’ye sınır şehri olan Como’daki Cressoni Amfi Tiyatrosu’nda yapılan keşfi ‘gurur verici’ olarak tanımladı. Bonisoli “Kazıda bulunan sikkelerin tarihi ve kültürel açıdan henüz inceleyemedik. Ancak bu dönem, arkeolojimiz açısından oldukça büyük bir hazine” mesajını paylaştı.