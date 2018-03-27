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Ankara Büyükelçiliği: Rusya’da bir günlük yas ilan edilmiştir

Rusya Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Kemerovo şehrindeki ticaret merkezinde 25 Mart 2018 tarihinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Rusya’da bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

android-time 18:51 27 Mart 2018
Haberler Dünya
Ankara Büyükelçiliği: Rusya’da bir günlük yas ilan edilmiştir
Rusya Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Kemerovo şehrindeki ticaret merkezinde 25 Mart 2018 tarihinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Rusya’da bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Rusya Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Kemerovo şehrindeki ticaret merkezinde 25 Mart 2018 tarihinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Rusya'da bir günlük yas ilan edilmiştir. Rusya Ankara Büyükelçiliği’nde yas günü olan 28 Mart'ta 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00 saatleri arasında taziye defteri açılacaktır” denildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 18:5227.03.2018
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