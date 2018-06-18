Annesinin cenazesinde tabutun altında kalarak can verdi

Endonezya'nın kuzeyinde dün gerçekleşen bir cenaze töreni faciayla sona erdi. Parinding Vadisi'nde gerçekleşen cenaze töreni sırasında annesi Berta'nın tabutunu taşıyan Samen Kondorura, seremoni sırasında kullanılan platformun çökmesinin ardından tabutun altında kaldı ve hayatını kaybetti.

Endonezya’da dün gerçekleşen bir cenaze töreni korku dolu anlara sahne oldu… Ülkenin Kuzey Toraja bölgesinde bulunan Parinding Vadisi’nde Berta Kondorura’nın cenaze töreni gerçekleşti. Dini seremoni dolayısıyla tabut özel bir bölmeye konulmak üzere törene katılanlar tarafından sırtlandı.

Yaklaşık 10 kişinin taşıdığı tabut, bambu bir platform üzerindeyken korkunç bir şey oldu. Bambu platform bir anda çöktü ve tabutu taşıyanlar yerden yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Tabutu taşıyanlar arasında olan Berta’nın oğlu Samen Kondorura da vardı. Acılı evlat, aşağı düştü ve saniyeler içinde üzerine yüzlerce kilo ağırlığındaki tabut düştü.

Tabutun altında ezilen 40 yaşındaki Kondorura hastaneye kaldırıldı. Fakat bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.