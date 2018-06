Dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain kimdir? Ölüm sebebi ne? Ünlü televizyoncu intihar mı etti? İşte ayrıntılar…

Ünlü şef ve televizyoncu Anthony Bourdain kimdir? Ölüm sebebi ne? Ünlü şef intihar mı etti? sorularının yanıtları haberimizde. Anthony Michael Bourdain 61 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü televizyoncu ölüm haberinden sonra herkes hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki Anthony Michael Bourdain kimdir? Neden intihar etti? İşte ayrıntılar...

Yemek programlarının çok tanınan ismi Anthony Bourdain yaşamını yitirdi. 61 yaşında intihar eden Bourdain’in hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Peki Anthony Michael Bourdain kimdir? Neden öldü? İşte şefler arasında hatırı sayılır bir yewre sahip olan Bourdain ile ilgili detaylar haberimizde…

ANTHONY BOURDAIN KİMDİR?

Anthony Michael Bourdain 25 Haziran 1956’da New York City’de doğdu. ABD’li yazar ve New York’taki Brasserie Les Halles ‘ın baş şefidir.

Yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa’ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinde ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik taTlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaktadır. 2005’te Travel Channel adlı TV kanalında “No Reservations” adlı bir TV serisi üretmiştir.

ASIA ARGENTO’YLA AŞK YAŞIYORDU

Bourdain, Hollywood’u sarsan Harvey Weinstein’ın taciz skandalını ortaya çıkaran, aynı zamanda Weinstein’ın taciz ettiği isimlerden olan İtalyan yönetmen oyuncu Asia Argento’yla aşk yaşıyordu.

İŞTE CNN’İN BOURDAIN’İN ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYINLADIĞI MESAJ

“Arkadaşımız ve meslektaşımız Anthony Bourdain’in ölümünü teyit ederken olağanüstü üzüntü duyuyoruz. Yetenekleriyle bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmedi ve onu çok özleyeceğiz. Dualarımız onunla ve kızıyla birlikte… ”

BREAKING: Anthony Bourdain of CNN's “Parts Unknown” is dead. The chef, storyteller and Emmy-winning host has committed suicide at age 61, CNN confirms https://t.co/kUSmSJZXNm pic.twitter.com/VyZyfh5my2 — CNN (@CNN) 8 Haziran 2018



KİTAPLARI

Kitchen Confidential|Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly,

Cook’s Tour: In Search of the Perfect Meal,

Gone Bamboo,

Bone in the Throat,

Typhoid Mary (An Urban Historical),

Anthony Bourdain’s Les Halles Cookbook,

The Bobby Gold Stories,

The Nasty Bits,